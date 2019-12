Detenen una parella per traficar amb marihuana sintètica a través d'una empresa de missatgeria

Agents de la Polícia Nacional ha detingut a Torrent (València) un home i una dona de 24 i 22 anys, respectivament, que traficaven amb marihuana sintètica a través d'una empresa de missatgeria. Tots dos han estat detinguts com a pressumptes autors d'un delicte contra la salut públcia .Els policies van esbrinar que els dos detinguts rebien un o dos paquets per setmana, tots ells amb les mateixes característiques i pes, i van sospitar que pogués tractar-se d'alguna substància estupefaent.Quan els investigadors van saber que el jove anava a rebre un altre paquet van establir un operatiu policial per a interceptar-lo, localitzant en el seu interior 101 grams del que marihuana sintètica. Com a conseqüència van detenir al sospitós i van registrar els dos domicilis de la parella, intervenint onze grams de marihuana valorats en 1.000 euros.El noi detingut ha passat a disposició judicial, mentre que la jove ha estat posada en llibertat en un cop ha declarat, però amb la condició d'haver de comparèxier davant l'autoritat judicial quan sigui requerida .

