El vicesecretari del PSPV dona suport a l'aposta de Puig de reformar la Constitució «en un sentit federal»

El vicesecretari general del PSPV-PSOE i síndic socialista a Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha defensat l'aposta del president del País Valencià, Ximo Puig, "d'avançar cap a una reforma de la Constitució en un sentit federal". Així, ha demanat al PP que "no es negui a veure la realitat" en resposta a les declaracions fetes per la presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig.Bonig havia afirmat que Puig havia caigut aquest divendres "en la irresponsabilitat de parlar sobre una perspectiva federalista per a reformar la Cosntitució, en lloc de defensar el que ha suposat la Carta Magna i de destacar el que ens uneix".Així, el portaveu del PSPV-PSOE a Les Corts s'ha mostrat partidari d'un model d'Estat que "reconegui que els territoris d'Espanya són diversos, plurals i singulars" i ha afegit que "els territoris necessiten que les persones que els habiten siguin iguals".

