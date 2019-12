L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una nova agressió homòfoba a Barcelona

GREU AGRESSIÓ HOMÒFOBA

El Divendres a les 7 del matí un jove gai va partir una pallisa els voltans del barri del Born BCN. Dos homes el van insultar i agredir físicament. L'@OCL_H hem rebut incidència i comuniquen fets a @bcn_ajuntament @BCN_CiutatDrets .Estem disposició víctima pic.twitter.com/jxNxvx4alA — Observatori contra l'Homofòbia (@OCL_H) December 7, 2019

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha denunciat aquest dissabte que un jove va ser víctima d'un atac homòfob a Barcelona. Els fets es van produir la matinada de divendres al districte de Ciutat Vella, quan el noi va ser agredit per dos homes entre insults que feien referència a la seva orientació sexualEl jove, estava sortint de festa amb una amiga quan va ser rodejat en un carreró pels dos agressors, que el van increpar i el van colpejar, segons ha explicat el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez.El jove va ser atès a urgències i l'OCH va activar el protocol quan va tenir coneixement dels fets, enviant el corresponent avís a l'Ajuntament de Barcelona. La setmana que ve el noi també rebrà assistència psicològica, i es preveu que l'OCH presenti la denúncia el dimarts vinent.Rodríguez ha lamentat que les agressions homòfobes hagin augmentat darrerament i que Ciutat Vella sigui el districte de Barcelona on es registren més casos d'aquest tipus. És per això que ha remarcat què és "més necessari que mai" que se constitueixi una taula amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i els Mossos per abordar el problema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor