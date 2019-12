VÍDEO Ferit el pilot d'un globus aerostàtic després d'un impactant accident

El pilot d'un globus aerostàtic ha quedat ferit després d'un impactant accident aquest dissabte a Sallent. Com ha informat TV3, l'aparell feia un vol per la comarca del Bages i ha xocat amb una línia elèctrica.Els cinc passatgers han pogut saltar de la cistella i han resultat il·lesos, però el pilot ha patit cremades al es mans i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital General de Manresa. Com a conseqüència de l'impacte, el globus ha explotat i s'ha cremat.

