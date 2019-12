Bougainville, a punt de convertir-se en el país més jove del món

Els ciutadans de Bougainville han estat cridats a les urnes aquest dissabte per decidir si es constitueixen com un nou país independent de Papua Nova Guinea, segons recull Al Jazeera . Si el resultat és que sí, aquesta illa del Pacífic es podria acabar convertint en el país més jove del món.Després de dues dècades de reivindicacions, i fins i tot un conflicte armat als anys 90 pro-independència, els habitants d'aquesta illa del Pacífic han pogut celebrar un referèndum vinculant per decidir si continuen a Papua Nova Guiena o no.Concretament la pregunta que han hagut de respondre els més de 200.000 habitants de Bougainville ha estat si volien una major autonomia o independitzar-se. Tot i que l'escrutini es farà en les hores vinents, els resultats no se sabran oficialment fins al 20 de desembre. Encara que els darrers sondejos previs ja apuntaven a un suport independentista del 75%.

