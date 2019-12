Ni cap policia política del @govern

ni cap #lleiMordassa no ens podrà callar a les xarxes ni impedir que sortim al carrer#StopLleiMordassaDigital#CDREnXarxa pic.twitter.com/Qr6B2iCtqM — CDR La Marina #LlibertatDetingudes (@CDR_LaMarina) December 7, 2019

Els CDR s'han manifestat aquest migdia a Barcelona contra la llei digital del president en funcions, Pedro Sánchez, que permet tancar pàgines web sense ordre judicial prèvia. A la convocatòria els ciutadans hi han acudit amb pancartes i caretes de diferents polítics com ara Pablo Iglesias. També han portat aparells d'electrònica vells, com ara ordinadors o mòbils, que han llençat al terra.Tot i que inicialment la convoctòria era a la plaça del Rei, els manifestants han acabat a la plaça de Sant Jaume.

