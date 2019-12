Dues de les víctimes del professor de gralla formaven part dels Minyons de Terrassa

Dues de la desena de víctimes del professor de gralla tocaven amb els Minyons de Terrassa i eren menors d'edat quan presumptament van patir els abusos sexuals entre el 2007 i el 2008, segons ha pogut saber l'ACN. El president de la colla, Jesús Rodríguez, assegura que van tenir coneixement del cas en obrir-se la investigació policial, ja que en el seu moment no van detectar res i que ja s'han posat a disposició de les advocades que porten els casos i dels Mossos d'Esquadra.Després de deixar clar que els Minyons "condemnen rotundament" aquest tipus de fets, Rodríguez destaca que ja fa un any que treballen per crear un pla de gènere. Als casos ja denunciats s'hi podrien sumar dues noies més que han explicat via mail que també van ser víctimes del professor.Jesús Rodríguez, que no ha volgut comentar cap detall del cas per no interferir en la investigació, reconeix que no van detectar cap conducta fora de lloc en el seu moment i ho atribueix a la manca d'un protocol de gènere. "Ens hem adormit en aquest tema. És un problema i no ens n'hem d'amagar", afegeix. És per això que ara els Minyons han creat una comissió d'igualtat que està treballant per crear un pla de gènere que li ofereixi les eines per eradicar actituds masclistes de la colla.El professor de gralla investigat per diversos suposats abusos i agressió sexual a menors va negar aquest dimecres al jutjat de Sabadell haver abusat de la principal víctima i primera denunciant, grallera de la colla gegantera de Barberà del Vallès. L'home es declara innocent de l'acusació d'agressió sexual, la més greu que pesa contra ell, ja que també se l'investiga per una desena d'abusos a altres menors entre 1999 i el 2015, càrrecs que també nega.La primera dona denuncia que l'home l'havia violat tres cops a principis dels 2000 quan li impartia classes de gralla en una colla de Barberà del Vallès. A principis d'any, va descobrir que l'acusat era professor de gralla a Ullastrell i va alertar l'Ajuntament. Posteriorment, es van destapar més casos. L'acusen d'haver comès abusos o agressions durant els últims 20 anys en diverses colles de cultura popular i tradicional de la comarca. Els Mossos van detenir l'home al febrer i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs.

