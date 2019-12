Troben un cotxe tot terreny a un metre i mig de profunditat a la séquia de Sils

Els equips d'emergència han localitzat aquest dissabte al matí un cotxe tot terreny enfonsat un metre i mig a l'aigua de la séquia de Sils, segons ha pogut saber l'ACN. La zona és on els Bombers busquen des de la matinada de divendres a un jove de 20 anys de Lloret que va desaparèixer quan tornava d'una festa, a uns 10 minuts de la G-555 entre Hostalric i Sils.El vehicle localitzat, de color blau, és el del jove de Lloret, segons han confirmat fonts dels equips de recerca. Els equips de rescat encara no han pogut obrir el cotxe, i ara una grua de gran tonatge haurà d'anar a la zona per remolcar-lo.La recerca del jove de 20 anys desaparegut s'ha reprès aquest dissabte al matí, després que ahir els equips de rescat el busquessin durant tot el dia.La zona està molt enfangada per les fortes pluges dels últims dies. El dispositiu compta amb set dotacions terrestres dels Bombers, GRAE subaquàtics, GRAE de muntanya, Mossos, policia local, el Servei d'Emergències Mèdiques i ADF, segons han informat els Bombers.El dispositiu es va posar en marxa després que un amic del desaparegut truqués als serveis d'emergències a les quatre de la matinada de divendres per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la séquia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor