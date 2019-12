Reprenen la recerca del jove desaparegut a Sils

Els equips d'emergències han reprès aquest dissabte matí les tasques de rastreig per localitzar el jove que va desaparèixer la matinada de divendres prop de la sèquia de Sils (Selva). Els agents no han pogut començar a treballar fins a les 9 del matí a causa de la boira de la zona.La recerca se centra ara en una zona molt enfangada, a uns set minuts a peu del pas a nivell de Sils. El dispositiu compta amb set dotacions terrestres dels Bombers, GRAE subaquàtics, GRAE de muntanya, Mossos, policia local, el Servei d'Emergències Mèdiques i ADF, segons han informat els Bombers. El dispositiu de recerca es va posar en marxa aquest dissabte després que un amic del desaparegut truqués als serveis d'emergències a les quatre de la matinada per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la séquia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor