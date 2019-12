«Alhambra», la joia del regne Nassarita

L'any 1232 Muhammad I va fundar el regne Nassarita de Granada , el darrer reducte de poder Islàmic a la península Ibèrica. Sis anys més tard el sultà va establir la seu del seu regne a Granada i allà mateix va ordenar aprofitar unes antigues fortificacions per construir un gran recinte fortificat on acollir el seu palau. Aquest recinte va rebre el nom d'Alhambra. El recinte va anar creixent fins a conformar una important trama urbana i convertir-se en una de les ciutats Reials més imponents de l'època. El recinte emmurallat estava dotat de sumptuosos palaus, dependències administratives, habitatges, casernes, jardins, banys i tallers.Fins a la caiguda del Regne de Granada el 1492 contra els Reis Catòlics, l'Alhambra va rebre aportacions continuades per part dels diferents sultans que es van anar succeint. Fins i tot després de Reconquesta, els monarques del regne d'Espanya van continuar afegint elements al conjunt fortificat. L'any 1984 l'Alhambra va rebre la denominació de Patrimoni Cultural de la Humanitat.El sultà us han encarregat l'edificació de la nova capital del regne nassarita de Granada: l'Alhambra . Vol un recinte emmurallat que sigui l'enveja de tothom, així que teniu permís per contractar als millors arquitectes del món conegut per construir els edificis necessaris.Els diners no són un problema pel sultà, però sí que seran la vostra principal preocupació, ja que per poder contractar als responsables de cada construcció haureu d'aconseguir els diners en la moneda "nativa": dírhams, denaris, ducats i florins.Paral·lelament a l'obtenció del finançament, caldrà que desenvolupeu un bon projecte urbanístic per a aquesta nova capital. L'Alhambra ha de comptar amb una bona muralla defensiva però a la vegada tingueu en compte que aquesta limita l'espai per construir, així que haureu d'equilibrar la construcció dels dos elements: la muralla i els edificis interiors. Alhambra va obtenir el premi Spiel des Jahres l'any 2003 i es va convertir ràpidament en un joc icònic del qual n'era el naixement dels jocs de taula modern, seguint el rastre de Carcassonne, el 2001, i Catan, el 1995. El seu èxit inicial va anar seguit per l'aparició constant de petites expansions (fins a un total de 24 publicades de 4 en 4) que alimentaven el desig dels fans de descobrir noves variacions del joc.El joc us presenta cada torn el dilema d'aconseguir diners o contractar noves edificacions per la vostra Alhambra. En tot moment només hi ha 4 edificacions disponibles i, per tant, passar massa temps recollint diners pot fer que aquella edificació que tant us interessava acabi anant a parar a l'Alhambra d'un altre jugador.Alhambra és un joc molt senzill de regles, però té dos elements que li donen el grau d'excel·lència. Per un costat, les edificacions que compreu venen amb alguns dels seus costats emmurallats i haureu de posicionar-los de manera que tingueu una única muralla exterior, la qual cosa, si no aneu amb compte, pot provocar que us quedeu tancats sense espais per construir noves edificacions.I en segon terme, Dirk Henn estableix una petita regla que dóna la veritable "sal" al joc. Cada edificació que vulgueu adquirir té un cost amb alguna de les 4 monedes del joc. Si pagueu més diners del que costa, us la podreu quedar sense problemes, però si pagueu el seu valor exacte, podreu fer un altre torn tot seguit, aconseguint incrementar la quantitat d'accions que fareu respecte dels vostres rivals.Alhambra és un joc que requereix saber gestionar l'obtenció de diners i la seva despesa adequada, optimitzant al màxim les accions; i a la vegada planificar amb cura l'organització urbanística per poder crear una Alhambra que faci ombra a la de veritat.Nom del joc: AlhambraAutor: Dirk HennEditorial: Devir IberiaNombre de jugadors: 2-6Temps de joc: 45-60 minutsEdat: a partir de 8 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

