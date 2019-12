Enganxada entre Rufián i Iglesias a pocs dies de la propera trobada entre el PSOE i ERC

Qué cobarde equiparar a quien está en una celda por sus ideas con tu compadreo de hoy con los dirigentes del partido que le pedían 75 años en el juicio que le llevo a dicha celda.



Y aún más cobarde cuando sabes que no se puede defender, 'Vicepresidente'. https://t.co/aX3RkB04XH — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 6, 2019

Equiparación ninguna. Con Junqueras y con muchos de vosotros compartimos valores e ideas. Hablo de condición humana. Y lo dice el hijo y el nieto de quien también estuvo en la cárcel por sus ideas combatiendo la dictadura. No pretendía ofender (y creo que lo sabes). Abrazo — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 6, 2019

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat de "covard" el secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, per haver "equiparat" Oriol Junqueras amb líders de Vox. "Que covard equiparar qui està a una cel·la amb el teu compadreig d'avui amb els dirigents del partit que demanaven 75 anys en el judici que l'ha portat a la cel·la", ha dit Rufián a través de Twitter. D'aquesta manera responia un tuit anterior d'Iglesias per justificar unes imatges en el què se'l veu bromejant amb el portaveu de Vox al Congrés, Ivan Espinosa de los Monteros, i amb la líder de Cs, Inés Arrimadas, en el marc dels actes de l'aniversari de Constitució.Iglesias ha defensat que no es tracta d'una falta de coherència política, sinó de "condició humana". I ha acompanyat el missatge de diverses fotografies en què se'l veu a ell parlant amb Junqueras i una altra en la què està amb l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Aquest Nadal en moltes famílies hi haurà votants d'UP, de partits independentistes, de Vox, del PSOE o de qualsevol altre. Igual que als sopars de feina o a la classe de la facultat. I parlaran i riuran", ha defensat Iglesias.Una picabaralla entre els dos dirigents polítics que arriba enmig de les negociacions entre PSOE i ERC per a la investidura. Precisament, Rufián ha acabat el seu tuit referint-se a Iglesias com a "vicepresident" en referència al càrrec que podria ocupar en un futur govern espanyol entre PSOE i Unides Podem.

