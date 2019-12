Un assaig clínic de Grífols contra l'Alzheimer alenteix fins a un 70% l'avanç de la malaltia

Grífols ha presentat aquest divendres els resultats positius del seu assaig clínic per fer front a l'Alzheimer en el marc d'una conferència a San Diego, a Califòrnia. Segons un comunicat de la companyia catalana, les dades de l'assaig clínic anomenat AMBAR indiquen una "reducció progressiva" de la progressió de la malaltia" en pacients que estan en un estadi lleu i moderat. Els pacients que han rebut el tractament experimental han vist com la progressió de la seva malaltia s'alentia entre un 60% i un 70%.L'assaig es basa a avaluar l'eficàcia del recanvi de proteïnes plasmàtiques dels afectats per fer més lenta la progressió de la malaltia. Concretament, els pacients tractats amb albúmina i immunoglobulina presenten menys reducció del metabolisme de la glucosa del cervell després dels 14 mesos d'assaig."Els resultats d'AMBAR són encoratjadors per als pacients amb Alzheimer lleu i moderat. Aquests resultats són fruit de l'esforç de més de 15 anys de rigorosa investigació. La companyia seguirà investigant sobre aquesta malaltia devastadora que afecta milions de pacients al món", ha dit el director mèdic del programa clínic AMBAR de Grífols, Antonio Páez.496 pacients d'entre 55 i 85 anys amb Alzheimer lleu i moderat han participat a l'estudi, assignats de manera aleatòria en tres grups de tractament i un altre quart grup de control.Grífols es reunirà pròximament amb l'agència del medicament dels Estats Units (FDA) per discutir el programa d'assaig clínic AMBAR, així com el disseny del pròxim estudi que aprofundirà i complementarà l'assaig que ara ha finalitzat.

