Greta Thunberg, als manifestants: «El canvi que necessitem no vindrà dels poderosos, vindrà de la gent»

L'activista Greta Thunberg s'ha dirigit als milers de manifestants que s'han aplegat a Madrid en la Marxa pel Clima per assegurar que el canvi que es necessita no vindrà dels poderosos sinó de la gent. "L'esperança no està dins les parets de la COP25, l'esperança està aquí. Vosaltres sou l'esperança". Els organitzados de la marxa han xifrant el nombre de manifestants en 500.000, mentre que la policia espanyola ha rebaixat la xifra fins a 15.000.Thunberg ha demanat també als líders polítics poderosos que assumeixin "responsabilitats" i facin la seva feina. La jove activista sueca no ha pogut arribar a la capçalera de la marxa per la gran quantitat de gent que l'envoltava i li impedien poder avançar. Per motius de seguretat s'ha hagut de traslladar amb cotxe elèctric fins al final de la manifestació per poder pronunciar el discurs.Thunberg ha fet diverses referències als líders poderosos que aquests dies es reuneixen a Madrid per abordar l'emergència climàtica. "Nosaltres diem que ja n'hi ha prou. El canvi està venint els agradi o no", ha assegurat l'activista sueca.La jove activista ha pronunciat unes breus paraules en castellà per agrair la presència dels manifestants i dir que està contenta d'estar a Madrid. Hores abans, l'activista s'havia dirigit als governants del món amb un missatge clar: "No podem esperar més".Thunberg havia arribat aquest mateix divendres a Madrid per prendre part tant en la marxa com en la conferència pel canvi climàtic que se celebra a la capital espanyola. La jove activista hi ha arribat després d'un llarg periple en catamarà des del continent americà fins a Lisboa, pel seu rebuig a emprar mitjans de transport especialment contaminants com l'avió, seguida d'un viatge en tren fins a Madrid, on s'ha desplaçat en un cotxe elèctric.

