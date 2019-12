Tallen el trànsit al centre de Tarragona i cremen articles de la Constitució

Unes 200 persones s'han concentrat aquest divendres al vespre davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, on han tallat el trànsit i han cremat diversos articles de la Constitució. Prèviament els manifestants s'han penjat els articles, fets amb cartró, sobre el cos i han iniciat una marxa per la plaça Imperial Tàrraco.Han fet dues voltes en aquesta cèntrica rotonda de la ciutat de Tarragona, amb crits d'independència. Posteriorment s'ha fet la foguera, enmig de la rotonda. Aquesta manifestació de protesta, sota el lema "La farsa de la Constitució", s'ha impulsat des dels CDR, amb l'adhesió d'altres col·lectius sobiranistes. L'acte ha culminat amb el cant dels Segadors i L'estaca.Altres ciutats catalanes han fet accions similars, cremant articles de la Constitució o còpies d'aquesta. És el cas de Reus, on s'ha fet a plaça de l'Ajuntament , o de Barcelona, al costat de la delegació del govern espanyol

