Esta nochebuena en muchas familias habrá votantes de UP, de partidos independentistas, de VOX, del PSOE o de cualquier otro. Igual que en las cenas de trabajo o de la clase de la facultad. Y hablarán y se reirán. Eso no es una falta de coherencia política, sino condición humana pic.twitter.com/F9jnnW8sF2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 6, 2019

"No és manca de coherència política, sinó condició humana". Així s'ha referir el líder de Podem, Pablo Iglesias, als habituals moments en què adversaris polítics comparteixen moments distesos. I ho ha fet just després que ell mateix hagi protagonitzat un d'aquesta moments, amb dos rivals tan allunyats ideològicament com la dirigent de Cs Inés Arrimadas i el de Vox Iván Espinosa de los Monteros, en l'acte institucional a Madrid amb motiu del 41 aniversari de la Constitució espanyola.

