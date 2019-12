Greta Thunberg abandona precipitadament la manifestació de Madrid per motius de seguretat

Greta Thunberg ha abandonat aquest dijous per sorpresa, i per problemes de seguretat la manifestació contra el canvi climàtic que es fa aquest divendres a la tarda a Madrid, de la qual ell era la principal protagonista.Ella mateixa ha explicat abans de marxar de la manifestació amb cotxe elèctric que la policia li havia dit que no podia seguir a la concentració. "M'encantaria poder participar-hi però és un tema de seguretat. Hi ha massa gent i massa periodistes al voltant", ha dit la jove activista sueca de 16 anys.Estava previst que Greta Thunberg pronunciés un discurs al final de la manifestació i, segons els organitzadors, el podrà fer des de l'escenari situat a Nuevos Ministerios. La Marxa pel Clima reclama accions concretes contra el canvi climàtic als líders mundials de tot el món en el marc de la COP25. La pròpia Thunberg s'ha dirigit abans de la marxa als governants del món amb un missatge clar: "No podem esperar més".Thunberg havia arribat aquest mateix divendres a Madrid per prendre part tant en la marxa com en la conferència pel canvi climàtic que se celebra a la capital espanyola. La jove activista hi ha arribat després d'un llarg periple en catamarà des del continent americà fins a Lisboa, pel seu rebuig a emprar mitjans de transport especialment contaminants com l'avió, seguida d'un viatge en tren fins a Madrid, on s'ha desplaçat en un cotxe elèctric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor