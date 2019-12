Detenen un simpatitzant de Vox amb un dels arsenals d'explosius més grans requisats a l'Estat

La Guàrdia Civil ha desmantellat a Miranda de Ebro un dels arsenals d'armes i explosius més grans trobats a l'estat espanyol els darrers anys, segons va informar el cos a través d'un comunicat el 3 de desembre. L'operació va comportar la detenció Rubén López Rebollo, propietari dels 17 artefactes explosius, les 26 armes de foc -dues elles de guerra- i els 2.800 cartutxos de diferents calibres que es van trobar al seu taller clandestí.Segons ha avançat Público i ha pogut comprovar, López és simpatitzant de Vox i la Falange. El seu compte personal a Facebook continua actiu i s'hi poden trobar imatges dels dos partits, a més de símbols franquistes i articles amb lloances a legionaris i falangistes.Amb tot, la Guàrdia Civil assegura no haver detectat durant la investigació cap vincle amb organitzacions de cap tipus. López està acusat de presumptes delictes de tràfic d'armes, dipòsit d'armes, d'armes de guerra, municions i explosius. A més, també s'han intervingut diferents tipus de precursors d'explosius.La policia assegura que el detingut adquiria armes de foc procedents dels països de l'est i en estat deficient, que després manipulava per poder utilitzar. Les armes entraven il·legalment a l'estat espanyol per correu postal.La Guàrdia Civil assegura que la seva intervenció ha estat determinant per evitar que els explosius i les armes fossin empleades en fets violents i o desviades al mercat negre. També, per evitar danys personals en els veïns del taller clandestí en cas d'una explosió accidenta.Tot i negar les vinculacions amb qualsevol organització, incloses les terroristes, la Guàrdia Civil relaciona l'operació amb la prevenció del terrorisme i la defensa de la seguretat nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor