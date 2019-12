Missatge de Greta Thunberg als governants: «No podem esperar més»

La cara visible del col·lectiu contra el canvi climàtic Fridays for Future, Greta Thunberg, participarà aquest divendres a la tarda a Madrid a la manifestació en defensa del medi ambient. Abans, compareix en roda de premsa.Thunberg ha esquivat el protagonisme i s'ha definit com a "activista climàtica" i com a "part d'un gran moviment". La jove sueca també ha reivindicat la necessitat que hi hagi més activistes com ella.La líder de Fridays for Future s'ha mostrat visiblement incòmode per estar al centre de l'atenció mediàtica i ha insistit que els mitjans de comunicació fessin preguntes també a la resta de joves activistes que han participat a la roda de premsa.Abans d'això, Thunberg ha demanat que el concepte "justícia climàtica" es tingui en compte quan es parli de justícia social. L'activista s'ha mostrat esperançada amb l'efecte que pugui tenir la cimera de les Nacions Unides a Madrid. "Espero que tingui resultats concrets i faci augmentar la conscienciació entre la gent. "Farem tot el possible per assegurar-nos que això no s’ignori mai més", ha assegurat.Els joves activistes que han protagonitzat la roda de premsa s'han referit a les sonades absències a la cimera de l'ONU, com el president dels Estats Units, Donald Trump, o el del Brasil, Jair Bolsonaro. Shari Crespi, membre de Fridays for Future ha valorat que les seves absències són una "mostra de colonialisme" i ha demanat que es deixi de "posar preu a la vida".Thunberg també s'hi ha referit i ha instat els governants a no deixar passar més temps "sense prendre accions reals". L'activista ha demanat prevenir possibles "conseqüències" que puguin fer empitjorar la qualitat de l'aire encara més. "Totes les oportunitats compten. No podem esperar més", ha defensat.Els mitjans de comunicació han preguntat als joves activistes el seu parer sobre el patrocini de grans empreses energètiques a la cimera pel clima i Vanessa Nakate, representant del moviment a Uganda, s'ha mostrat taxativa. La jove ho ha qualificat d'"hipocresia". "Intenten fer-nos creure que confien en nosaltres", ha etzibat.Thunberg ha recordat que des de fa més d'un any cada divendres es convoca una vaga estudiantil a Suècia i ha considerat que és una situació "insostenible". "Ens agradaria que els que estan al poder actuessin", ha conclòs.

