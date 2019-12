Sánchez ultima el govern amb Iglesias i reitera a ERC que el límit és la Constitució

🔴 #EnDirecto La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pronuncia un discurso para conmemorar el aniversario de la Constitución ante diputados, senadores e invitados, y da paso a la recepción del #DíaDeLaConstitución #Constitución41https://t.co/dC91WQIr2N — Congreso (@Congreso_Es) December 6, 2019

Aquest divendres ha fet exactament dos anys, en la commemoració del dia de la Constitució del 2017, que el llavors cap de l'oposició, Pedro Sánchez, va reivindicar la necessitat de reformar la carta magna i, en la clàssica conversa informal amb els periodistes, va mostrar-se convençut que el procés per fer-ho començaria el setembre de 2018. Aquest era el compromís que, segons assegurava, li havia arrencat a Mariano Rajoy a canvi del seu suport al 155, però el llavors cap de l'executiu espanyol refredava aquesta idea i l'allunyava en l'horitzó.Dos anys més tard, Sánchez ha assistit a aquella jornada al Congrés com a president espanyol -en funcions- i amb la reforma de la Constitució com la penúltima de les seves prioritats. En el seu discurs públic, ni tan sols l'ha esmentat i ha insistit que els acords amb ERC no aniran més enllà del marc vigent, i en la conversa informal amb els periodistes, sense tancar-se a la modificació, ha assenyalat que el moment per endegar aquest procediment és per ara llunyà. I això que, l'any 2017, havia pronosticat que començaria ja fa un any i tres mesos.La urgència del líder del PSOE passa, en canvi, per tancar aviat la investidura. L'horitzó de fer-ho abans de finals d'any sembla esvaït, ja que massa elements condicionen la negociació amb l'independentisme -la decisió judicial en relació a l'extradició de Carles Puigdemont, el dia 16; el veredicte europeu sobre l'acta d'Oriol Junqueras, el 19; o el congrés d'ERC, el 21-, motiu pel qual els socialistes se centren ara en acabar de llimar l'acord amb Podem.Segons ha revelat Sánchez aquest mateix divendres, la carpeta de les cadires de l'executiu està pràcticament tancada i els dos partits s'ocuparan ara del seu pla de govern, missió que capitanejaran la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d'acció de govern de Podem, Pablo Echenique. El president espanyol en funcions s'ha mostrat "il·lusionat" pel nou executiu i agraeix a Iglesias la seva actitud, assumint contradiccions respecte els seus posicionaments.Efectivament, el líder de Podem ha aparcat de forma notòria les seves propostes de màxims i, malgrat que no fa tant ni tan sols assistia a la commemoració del dia de la Constitució en considerar que calia obrir un nou procés constituent profund, aquest cop ni tan sols n'ha reivindicat una reforma. S'ha limitat a demanar una lectura generosa dels seus articles socials i, en un missatge implícit a ERC, ha demanat diàleg "dins dels límits que marca la legalitat".Fins i tot el dirigent d'En Comú Podem i membre de la mesa del Congrés Gerardo Pisarello, tot i reivindicar-se republicà i partidari d'una reforma constitucional, també ha assumit el rol institucional i ha coincidit que el text vigent és suficient per afrontar els problemes actuals. Els dirigents del PSOE no han anat més enllà i, mentre Sánchez deixava clar que la Constitució ja dona eines per per afrontar la "crisi política i territorial" de Catalunya, Meritxell Batet, com a presidenta del Congrés, asseverava: "Serà la Constitució el marc en què necessàriament hàgim d'actuar i exercir les nostres funcions".Aquest immobilisme respecte el marc legal no impedia que tant Sánchez com altres dirigents socialistes es mostressin confiats davant els periodistes amb la possibilitat de tancar un acord aviat amb ERC, insistint així en un posicionament que va enervar fa pocs dies els republicans , quan el líder del PSOE va afirmar que la negociació anava bé i desembocaria en un acord dins la Constitució D'aquesta manera, malgrat que la propera reunió es faci a Barcelona , no sembla que hi hagi d'haver massa novetats per la part socialista. Els de Sánchez admetien, en les converses informals d'aquest divendres, que el debat s'ha de situar en un pla polític, ja que plantejar contrapartides en forma de diners o inversions com s'havia fet en el passat "no serveix". Les diferències entre les parts, però, són rellevants.El PSOE, segons insistien els seus dirigents, voldria articular el diàleg entre governs en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat prevista a l'Estatut. Afirmen que és la via legal existent que permet canalitzar els acords en mandats per als dos executius. També s'obre a crear una taula paral·lela de partits al Congrés o al Senat, de forma similar a la mesa existent a Catalunya -i que el Govern preveu convocar de nou els propers dies.Caldrà veure com ho entoma ERC, que reclama acostar-se al format de la reunió a Pedralbes, la qual va suposar un espai ad hoc de diàleg entre presidents i membres del govern. Les quatre potes que reclamen els republicans per a la taula és que sigui entre governs, sense vetos ni condicions prèvies, amb un calendari i amb garanties de compliment dels acords. Ni PSOE ni Podem, però, han volgut alimentar massa expectatives aquest divendres davant d'una dreta preparada per denunciar qualsevol mínima cessió a l'independentisme fins i tot quan encara no s'ha produït.Pablo Casado, en tot cas, ha ofert a Sánchez un element de pressió. El líder del PP, que segueix tancant-se a facilitar la investidura, ha explicat que, si no aconsegueix els vots necessaris, proposarà al PSOE pactar una reforma electoral exprés per facilitar la governabilitat i impedir que l'independentisme tingui la clau de futurs executius espanyols. Casado no ha tancat una fórmula encara, però s'ha mostrat partidari recentment d'un model similar al que tenia Grècia fins fa poc en què el partit més votat rebia un plus automàtic de 50 escons.

