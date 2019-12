De camí a Madrid amb el #TrenLentCOP25 que organitza @ecologistes



Un centenar d'activistes ha sortit aquest divendres al matí de l'Estació de França de Barcelona en direcció a Madrid en un tren regional per reivindicar el sistema ferroviari tradicional i en contra del model "elitista" de l'alta velocitat. "El sistema de transport que tenim és molt urbanocèntric, només connecta les grans metròpolis i s'oblida de les zones rurals", ha explicat a l'ACN el membre d'Ecologistes en Acció, Kiko Molina. Ha lamentat el procés "d'abandonament" dels trens regionals i de mitja distància "que són els que connecten i articulen el territori", a més de sostenibles. Els activistes arribaran a Madrid per participar de la Marxa pel Clima d'aquesta tarda.El viatge reivindicatiu ha partit de Barcelona i va sumant participants en les diferents parades. Parades que, a més, aprofiten per protestar contra els "impactes ambientals" que hi ha al territori com el de la central nuclear d'Ascó o la situació de contaminació del pantà de Flix.Un cop a Madrid, els activistes participaran de la Marxa pel Clima i en la Cimera Social, que ha organitzat un programa alternatiu a la COP25 amb torbades i accions impulsades per més de 500 organitzacions no governamentals. Molina ha valorat molt positivament l'organització d'aquesta "contra cimera".D'altra banda, ha reconegut que les esperances que tenen en la COP25 "no són molt elevades". "Portem 30 anys de cimeres pel clima i encara no hem aconseguit res, i el panorama polític actual no ens fa pensar diferent", ha declarat.

