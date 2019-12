Els Ferrocarrils de la Generalitat seran «laboratori de proves» per a la tecnologia 5G

Ferrorcarrils de la Generalitat de Catalaunya (FGC) s'ha incorporat al projecte 5G Barcelona, una iniciativa que vol situar Catalunya com espai "innovador i obert" per provar i adoptar aplicacions 5G en un entorn de vida real, segons el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.Ara FGC vol desenvolupar millores en la logística ferroviària i aplicacions per l'usuari final. "Des del Govern estem satisfets que puguem començar a desenvolupar proves i pilots amb FGC relacionats amb la mobilitat del futur", ha assegurat Puigneró.En el projecte també hi participa Mobile World Capital, organitzadora del Mobile World Congress a Barcelona. "Estem parlant d'una de les primeres infraestructures ferroviàries 5G d'Europa. Fem de Catalunya un laboratori obert de referència a Europa amb una infraestructura que pot esdevenir pionera", ha afirmat el seu CEO, Carlos GrauLa iniciativa 5G Barcelona vol crear sinergies dins de l'ecosistema 5G oferint una infraestructura experimental per provar, crear prototips i implementar noves solucions digitals. En última instància, es tracta d'estimular la innovació i atraure, també, inversió estrangera, generant una indústria al voltant d'aquesta nova tecnologia 5G.

