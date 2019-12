Felicitats a tothom per l'acció d'avui! Els catalans no només no tenim res a celebrar avui sinó que hem cremat la Consti davant la Delegación del Gobierno. Atents a properes accions no ens hem d'aturar! Seguim! pic.twitter.com/8YTmgSeTOC — PicnicxRepública ✊ 😷 (@PicnicxRep) December 6, 2019

Manifestants independentistes concentrats davant de la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona han cremat exemplars de la Constitució espanyola. L'acció s'emmarca en una concentració convocada per Pícnic per la República, en la que demanaven als participants que portessin espelmes.Els convocants havien fet una crida a concentrar-se davant la delegació per dinar al migdia i un cop allà han repartit exemplars de la Constitució, que són els que s'han anat cremat. Posteriorment, s'han dirigit fins al carrer Aragón, on han cantat "Els Segadors" per finalitzar l'acció. "Atents a properes accions, no ens hem d'aturar", han afirmat a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor