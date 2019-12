La reunió de dimarts entre PSOE i ERC serà a Barcelona

La tercera reunió entre PSOE i ERC, prevista per al proper dimarts, es farà a Barcelona. Ho ha avançat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, durant l'acte de commemoració de la Constitució, en què ha coincidit amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, en que el diàleg no desbordarà la Constitució . Fonts d'ERC també ho han confirmat posteriorment i han afegit que serà en un espai "no institucional".La segona reunió va tenir lloc dimarts i va acabar amb un comunicat conjunt dels dos partits en què coincidien en avenços en la "via política" per encarrilar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. L'endemà, però, Sánchez va insinuar que l'acord estava molt proper i que seria en el marc de la Constitució, cosa que va enutjar ERC Tots els discursos públics d'aquest divendres, però, han apuntat en la mateixa direcció conforme la carta magna permet trobar solucions al xoc actual, i fins i tot la presidenta del Congrés, la catalana Meritxell Batet, ha afirmat que els polítics s'han de regir per aquest marc. També el dirigent d'En Comú Podem Gerardo Pisarello s'ha mostrat confiat que, mentre no arribi una eventual reforma constitucional que ningú ha reclamat durant la jornada, el text actual permet encarar els problemes vigents.

