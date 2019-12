Dues llanxes amb detectors de metall i submarinistes participen en la recerca del noi de 20 anys desaparegut a Sils

La recerca del jove de 20 anys, veí de Lloret de Mar, continua a la sèquia de Sils (Selva) amb una vintena de Bombers i vint més d'ADF i GRAE així com membres de la unitat subaquàtica de Mossos. Des del matí que s'està fent la recerca sense que hi hagi cap indici del vehicle que conduïa.Un cop pentinat de forma exhaustiva el tram de la sèquia des del poble de Sils fins a la zona de la pedrera de Mas-Sabé, ara els treballs es concentren en un nou tram d'uns 3 quilòmetres des de la pedrera fins a la riera de Santa Coloma que és on desemboca. El dispositiu s'està fent amb dues llanxes neumàtiques que tenen un detector de metalls. Després de la fortes pluges d'aquests últims dies, la sèquia té una profunditat de fins a 4 metres.El dispositiu de recerca del jove continua amb efectius de Bombers, GRAE, ADIF i Mossos. Aquesta tarda, s'estan centrant un altre tram de la sèquia de Sils que va des de la de la pedrera de Mas-Sabé fins a la riera de Santa Coloma que és on desemboca d'uns 3 km de llarg. Al llarg del matí i part de la tarda han pentinat amb les dues llanxes i quatre submarinistes la zona de la sèquia que va des dels estanys fins a la pedrera."No s'ha trobat encara cap rastre del vehicle del jove", lamentava aquesta tarda el sotsinspector de Bombers i responsable del dispositiu, Jordi Mas. Una de les dificultats és la profunditat de la sèquia. Després de les pluges dels últims dies l'aigua es troba entre 3 i 4 metres. La recerca s'està fent amb detectors de metall a les llanxes per intentar localitzar el vehicle, un tot terreny, que conduïa el jove a dins de l'aigua. També porten pals per fer la recerca de forma tàctil.El punt de coordinació s'ha instal·lat a prop del mas on els jove estava de festa amb els seus amics. Segons explica el sotsinspector de Bombers, la hipòtesi amb la que es treballa és que cap a les tres de matinada va abandonar la casa per dirigir-se a una discoteca de la zona. "Al cap de deu minuts va trucar un amic que estava en problemes i tot apunta que el lloc on s'haurien produït els fets deu ser molt proper al lloc de la festa", afegeix Mas.La recerca s'ha fet per aire (un helicòpter ha pentinat la zona durant el matí), terra i aigua i es preveu que es mantingui fins que es faci de nit. En total, hi havia sis dotacions de Bombers i una vintena de persones del GRAE i ADF així com Mossos. En el mateix dispositiu s'ha ofert un servei de suport psicològic als familiars del jove.

