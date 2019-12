Els Mossos detenen un manifestant per atemptat a l'autoritat al tall de la Meridiana

El tall de Meridiana en la vigília del dia de la Constitució, una protesta que ja fa més de cinquanta dies que dura de forma ininterrompuda malgrat la pressió policials dels darrers dies, es va saldar ahir amb una detenció. Hi van participar unes 200 persones i hi va haver també diverses identificacions policials.Els Mossos van detenir un manifestant el dijous durant un nou tall de l'avinguda Meridiana de Barcelona per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem (TS) per l'1-O, segons que van informar fonts del cos policial a l'Agència Catalana de Notícies.La detenció es va produir per un suposat atemptat a l'autoritat. Aquest tall s'ha repetit totes les nits des que el passat 14 d'octubre el TS va fer pública la sentència contra els líders independentistes.

