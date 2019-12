La ultradreta de Vox s'apropia de la Constitució a Barcelona

El col·lectiu ultradretà Los de Artós amenitza la manifestació amb el seu "En pie si eres español" (@josebouvila); informa @andreumerino https://t.co/uDI51SfDG4 pic.twitter.com/Jf0nAYq8xX — NacióDigital (@naciodigital) December 6, 2019

EN DIRECTE El vicepresident d'Espanya i Catalans, Javier Megino, fa una crida a "unir esforços" per "combatre l'enemic separatista"; informa @andreumerino https://t.co/uDI51SfDG4 pic.twitter.com/qHBDRoNicT — NacióDigital (@naciodigital) December 6, 2019

El líder de Vox, Santiago Abascal, aquest matí a Barcelona Foto: Andreu Merino

Vox ha estat protagonista de la manifestació del 41è aniversari de la Constitució a Barcelona, convocada per Cataluña Suma i que ha comptat amb representants del partit d'ultradreta -a banda d'Abascal també hi eren Jorge Buxadé i Ignacio Garriga- i del PP, amb Alejandro Fernández i Josep Bou al capdavant.Els minuts previs a la mobilització ja han deixat clar per on anirien els trets. Abascal s'ha fet pas des de la plaça Urquinaona rodejat d'admiradors i entre seflies i crits de "president" ha arribat al capdamunt de la Via Laietana.Un total de 1.500 persones han assistit a la manifestació, segons dades de la Guàrdia Urbana, que ha acabat davant la prefectura del Cos Nacional de Policia a la Via Laietana. Ha estat un homenatge els agents, que van actuar amb contundència durant les manifestacions en resposta a la sentència del Suprem.La manifestació ha tingut dues ànimes. D'una banda, les entitats agrupades a Cataluña Suma. De l'altra, els partits. L'absència destacada ha Estat la de Ciutadans. La seva portaveu, Lorena Roldán havia d'atendre a la premsa abans que la marxa comencés a caminar però el partit ha anunciat que no hi aniria després de comprovar la presència d'una pancarta demanant la derogació de la llei integral contra la violència de gènere. La decisió ha permès al partit taronja veure's eclipsat per VoxDues ànimes però una mateixa causa: la unitat davant l'independentisme. El lema de la capçalera era "Per un govern constitucionalista" i la tesi ha tingut continuïtat a Madrid, també amb protagonisme per a Vox.El secretari general del partit, Javier Ortega Smith, ha assistit a la recepció al Congrés i ha reivindicat la Constitució davant els que la volen reformar. Especialment ha reivindicat amb força els articles 155 (supressió dels governs autonòmics) i 116 (estat de setge) per frenar l'independentisme.La unitat ha estat el mantra repetit pels representants dels col·lectius espanyolistes i ultradretans que han intervingut al final des de la manifestació, des de dalt d'una furgoneta davant la prefectura de la via Laietana.El portaveu de Cataluña Suma, Carlos Portales, ha avisat que faran "tot el possible" per mantenir la prefectura a Via Laietana. Fa una crida a anar "tots a una" contra l'independentisme, mentre que el seu vicepresident ha demanat als polítics presents "fer complir la concentració".El vicepresident d'Espanya i Catalans, Javier Megino, fa una crida a "unir esforços" per "combatre l'enemic separatista" i el col·lectiu d'ultradreta Los de Artós ha estat l'encarregat d'amenitzar l'acte cantant el seu clàssic "En pie si eres español". Hna tingut la complicitat dels polítics assistents a la marxa, en especial del regidor del PP a Barcelona, Josep Bou.Bou ha tancat l'acte però ho ha fet en condició de president d'Empresaris de Catalunya. El regidor ha demanat a la gent que llegeixi la Cosntitució per defensar-la i ha reivindicat que a carta magna està "viva".Bou ha estat l'únic que ha eclipsat mínimament la figura d'un Abascal ovacionat i que ha marxat en cotxe oficial tan bon punt ha sonat l'última nota de l'himne espanyol. La feina ja estava feta.

