Tusk sobre l'1-O: «El meu primer consell a Rajoy va ser que no utilitzés la força contra la gent»

L'expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, assegura en una entrevista al diari 'El País' que el seu "primer consell" a Mariano Rajoy durant l'1-O va ser "que no utilitzés la força contra la gent". Tusk, que el 2017 va fer una piulada defensant "la força dels arguments" per davant de l'argument de la força, confirma així que va voler recomanar al president espanyol que no fes ús de la violència "quan el conflicte va començar a ser tan intens"."L'acord sempre és millor que el conflicte", reitera el polonès, assenyalant que "des del punt de vista emocional" pot entendre "als escocesos, als catalans" però que la Constitució "s'ha de defensar, també a nivell europeu". A l'entrevista, Tusk assegura que el seu "somni i desig" és que es trobi "el millor camí per arribar a una solució sense un gran conflicte" a Catalunya i Espanya.En la conversa amb 'El País', el polonès també adverteix dels riscos de parlar amb l'extrema dreta. "El problema de començar a flirtejar amb els extremistes no és que trobis interessos comuns, sinó que comencis a pensar el mateix que ells", avisa.Segons Tusk, "és molt fàcil transformar-te si estàs en estret contacte amb aquest tipus de poders" i per tant cal "protegir-se d'aquest tipus de temptació"."Crec que el Partit Popular Europeu ha de ser una força política capaç de protegir Europa del risc que suposa l'augment del nacionalisme i l'extremisme, sigui de dretes o esquerres", afirma.Tusk també repassa errors durant el seu mandat al capdavant del Consell Europeu, i lamenta especialment el Brexit o la política migratòria com alguns dels principals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor