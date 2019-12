Greta Thunberg arriba a Madrid per participar en la Marxa pel Clima

La jove activista sueca Greta Thunberg ha arribat a Madrid aquest matí per participart participar a la Marxa pel Clima. Es tracta d'una manifestació que compta amb el suport de 850 organitzacions ecologies i socials que es celebra a la capital espanyola coincidint amb la Cimera pel Clima (COP25) que s'hi celebra aquests dies. Thunberg, que ha creuat l'Atlàntic amb un veler per no contaminar, ha arribat des de Lisboa fins a la capital espanyola en tren.La manifestació sortirà a les sis de la tarda des de l'estació d'Atocha amb el lema "El món ha despertat davant de l'emergència climàtica". Tot i que Thunberg ja ha anunciat que farà una roda de premsa unes hores abans de l'inici de la marxa.Algunes de les organitzacions que donen suport a la mobilització són la Cimera dels Pobles o la Societat Civil per a l'Acció Climàtica (SCAC).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor