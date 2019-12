Cuixart: «La Constitució és avui l'excusa ideal per retallar els drets fonamentals»

El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart ha carregat contra la Constitució a través d'una carta escrita des de la presó de Lledoners. En el marc de la festivitat de la Carta Magna arreu de l'Estat, Cuixart ha recordat com "la Constitució que suposadament havia de garantir els drets i les llibertats dels ciutadans és avui l'excusa ideal per retallar els drets fonamentals."Així, ha assenyalat com actualment no "només s'incompleix sistemàticament l'accés" a determinats drets constitucionals, com ara l'habitatge", sinó que també "es condemna penalment el dret a protesta", referint-se al nou decret Sánchez que permet tancar webs. Per altra banda, també ha aprofitat per recordar com, en plena emergència climàtica, el Tribunal Constitucional va aprofitar per a suspendre la Llei del canvi climàtic aprovada al Parlament de Catalunya.D'aquesta manera, Cuixart ha sentenciat que "igual que la justícia que no entén el poble no és justícia, la Constitució que no defensa els drets dels seus conciutadans es converteix en una mordassa".

