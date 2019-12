Berga accepta l'ús de gas pebre per part de la Policia Local «en casos d'extrema gravetat»

L'alcaldessa Montse Venturós ha explicat al ple que la junta de seguretat "també s'ha plantejat la utilització de pistoles Teaser" per part de la Policia Local, malgrat que per fer-ho caldria que els agents es formessin en uns cursos, que el govern de Berga no ha autoritzat.



Després de la sessió plenària, Montse Venturós ha indicat a aquest diari que "abans que ens trobem que algú pugui utilitzar la pistola en una situació de perill extrem, prefereixo que s'utilitzi el gas pebre". El gas pebre es dispara en unes pistoles similars als extintors. Causa coïssor intensa als ulls, així com a la gola i la pell. Es comercialitza habitualment en format aerosol, tot i que la policia fa servir uns projectils de pebre que es disparen amb una pistola especial. Per fer-ne ús i seguir el protocol, els agents han hagut de rebre formació.

El cos de Policia Local de Berga podrà utilitzar gas pebre davant l'augment d'agressions amb arma blanca als agents a la capital berguedana. L'alcaldessa Montse Venturós (CUP) ho ha explicat així durant el ple d'aquest dijous, arran d'una pregunta del regidor de Junts per Berga, Vicenç Vegas.Vicenç Vegas s'ha mostrat sorprès pel fet que amb data de 22 de novembre el govern de la CUP hagi signat un decret d'alcaldia que autoritza "a utilitzar gas pebre als agents de policia local, tot lliurant-los un dispositiu de defensa no letal de projectils líquids d'aerosol de pebre per ser utilitzat en situacions d'extrema necessitat". El regidor de Junts per Berga s'ha preguntat si realment la ciutat vivia situacions d'aquest tipus per fer-ho necessari". Venturós ha explicat llavors que els agents han rebut formació per fer-ne un ús correcte només en "casos d'extrema gravetat" i que efectivament s'han viscut situacions que ho feien recomanable. L'alcaldessa ha afirmat que en els últims temps hi ha hagut fins a cinc intents d'agressió amb arma blanca als agents, cosa que ha motivat aquesta decisió."En cap cas, el dispositiu de gas pebre es podrà utilitzar allà on hi hagi persones com és el cas de manifestacions o protestes", ha dit Venturós. "El que s'indica des d'organitzacions de drets humans commina a evitar aquests dispositius en llocs amb grans concentracions de persones, com els Mossos d'Esquadra sí que fan, en aquest cas el protocol dels agents locals marca clarament que això no serà així", ha afirmat Montse Venturós.

