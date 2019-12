Milián Mestre revisa les memòries de Rajoy: «Va actuar amb Catalunya com Neró en l'incendi de Roma»

Milián explica que Rajoy va rebre molts informes de sectors empresarials perquè prengués la iniciativa a Catalunya: "No en va fer ni cas"

Mariano Rajoy ja té el seu llibre de memòries. Es titula Una España mejor (Plaza&Janés) i, com pràcticament tots els títols d'aquest gènere, és un intent d'autojustificació i de defensa de la seva controvertida gestió al capdavant del govern d'Espanya. Hi són presents tots els tòpics que l'exlíder del PP ha repetit per fer-se fort enfront els seus contradictors: el seu executiu va superar la crisi econòmica que li va deixar en herència José Luis Rodríguez Zapatero; no es va rescatar Espanya gràcies a que ell s'hi va plantar; i la seva política davant el conflicte català era la que tocava.Un històric del PP, Manuel Milián Mestre -ara fora del partit-, ha revisat per aalguns aspectes de la trajectòria del dirigent gallec i ens en fa cinc cèntims. Milián Mestre assegura que a, diferència d'Aznar, no té "res a retreure" a l'expresident en l'esfera personal. "Però això no treu que sigui molt crític amb la seva gestió. Rajoy ha estat un desastre i només ha volgut surar", diagnostica.Rajoy subratlla en el llibre la seva vinculació amb Fraga, gallec com ell, però d'un caràcter molt diferent. L'exdiputat del PP, fraguista de la primera hora, explica la distància entre tots dos líders. "Fraga mai va empatitzar amb ell. Un dia em va confessar que hi tenia dues recances: que era un gallec que no parlava l'idioma i que no havia guanyat unes eleccions "ni tan sols al seu poble".Milián Mestre considera a Rajoy el culpable "en un 70%" del conflicte a Catalunya. "Un desgavell", remarca. Molt ben connectat amb sectors empresarials, l'exdiputat del PP explicaque al llarg de tot el procés sobiranista, l'expresident va rebre molts advertiments del món econòmic perquè prengués algun tipus d'iniciativa política per desinflamar el xoc institucional entre l'Estat i la Generalitat: "Em consta que un dels informes que se li van fer arribar li suggeria la formació d'una comissió de juristes catalans i espanyols que estudiessin fórmules de compromís. Era una manera d'avançar-se al tema del relator. No en va fer ni cas", relataSegons ell, Rajoy ha estat "un desastre" que "només volia surar" i el compara amb un famós emperador romà: "Va actuar davant el problema català com Neró davant l'incendi de Roma". L'exdirigent del PP català creu que un dels principals errors de Rajoy va ser confiar l'expedient català a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "una persona que va estar sempre molt desinformada sobre la realitat catalana".Rajoy explica que Espanya no va ser rescatada perquè ell, com a president del govern, es va plantar. Milián Mestre es pregunta si la Unió Europea estava en condicions de rescatar Espanya, "que no és Grècia". Sí que considera positives algunes de les decisions que va adoptar en política econòmica, especialment la reforma laboral, perquè "va ajudar a les empreses a refer-se de la crisi".En el llibre hi apareixen reflectits molts trets definitoris del polític gallec. La seva fília per Sáenz de Santamaría, de qui lamenta que ja no estigui en el primer pla de la política; la seva distància subtil envers la direcció de Pablo Casado -a qui només cita una vegada-; la seva tensió amb José María Aznar... Crida l'atenció com explica la seva designació per Aznar com a candidat a la Moncloa i líder del PP: "Vaig ser candidat a la presidència del govern l'any 2004. Així ho va decidir la junta directiva nacional, com ho havia fet en el seu dia amb el meu antecessor".En alguns episodis del llibre on s'intueix més la mala llet no pot amagar algunes sortides gallegues, com quan comenta les conspiracions contra ell que, animades des de l'aznarisme, el van voler derrocar en vigílies del congrés del PP a València, el 2008: "Aquell va ser un procés que, en ares de la prudència, em limitaré a definir com a singular". Marianisme en estat pur.

