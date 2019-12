El Consorci de la Mina convoca una reunió extraordinària per abordar la situació del bloc Venus

El Consorci del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs -integrat per l'ajuntament adrianenc, el de Barcelona, la Diputació i la Generalitat- ha convocat una reunió extraordinària per principis de la setmana que ve per abordar la situació del bloc Venus, segons han confirmat fonts del departament d'Afers Socials i Famílies aLes mateixes fonts apunten que la trobada entre administracions també servirà per tractar altres qüestions socials del barri abans que el consorci celebri la seva junta ordinària el 12 de desembre.La reunió es celebrarà mentre els veïns del bloc impulsen una campanya per demandar les administracions per danys i perjudicis. L'edifici està pendent d'enderroc des del 2002 però les institucions no han complert. A més, l'empresa pública Pla de Besòs fa un manteniment deficitari de l'immoble i això ha provocat que els veïns hi visquin en condicions "infrahumanes", segons el Síndic de Greuges."Veiem lògic, coherent i comprensible que vulguin demandar", asseguren les fonts del departament consultades, que expressen la seva confiança que les quatre adminsitracions trobaran "solucions" aviat.Les declaracions que la regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha fet aquest dijous al matí no han estat ben rebudes al departament i, de fet, les fonts consultades expressen "estupor". El motiu és que, segons asseguren, el consistori barceloní és l'única de les quatre administracions que integren el consorci que encara no ha confirmat la seva assistència.Concretament, Martín ha instat la resta d'administracions que formen part del Consorci de la Mina a "corresponsabilitzar-se" de la situació del bloc Venus i ha demanat "col·laboració" a la Generalitat. "L'Ajuntament de Sant Adrià i nosaltres no ho podem sostenir en solitari", ha defensat.Recentment el Parlament ha renovat el compromís d'enderrocar l'edifici i facilitar reallotjaments dignes a les famílies però a la pràctica no ha canviat res.

