Societat Civil Catalana reclama «sentit d'Espanya» a PSOE, PP i Cs per evitar que els independentistes siguin clau

El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha reclamat "sentit d'Espanya" al PSOE, al PP i a Cs per tal d'evitar que els partits independentistes tinguin "la paella pel mànec" a l'Estat. En un acte aquest dijous per commemorar el 41è aniversari de la Constitució, ha advertit que les formacions sobiranistes "no creuen en la democràcia espanyola", per la qual cosa ha demanat "generositat, valentia i responsabilitat" als "tres grans partits amb clara trajectòria constitucional". Sánchez Costa ha reconegut que l'Estat viu "moments de confusió" però ha receptat "unitat, pluralisme i concòrdia".







El president de l'entitat ha lamentat que s'hagi "pactat amb els nacionalistes a canvi de silenciar les reivindicacions dels catalans" i, tot i que ha reconegut que el diàleg és positiu, ha reclamat "que es parli de tot", també del model educatiu català, de la presència del castellà, del sistema electoral i de la "despolitització" dels Mossos d'Esquadra. "Polítics amb trajectòries molt diferents i ideologies molt diferents, de vegades oposades, van saber arribar a acords nacionals fonamentals", ha recordat, per això ha instat els actuals líders espanyols a "trobar les fórmules d'un enteniment bàsic que permeti desbloquejar la situació". Com van fer els corrents polítics durant la transició espanyola arribant a un acord, la Constitució, ha instat aquests tres partits a tenir "sentit d'Estat" i garanteixin "l'estabilitat constitucional". "No deixem que les passions, que tots tenim molt vives, ens facin com una tàpia".El president de l'entitat ha lamentat que s'hagi "pactat amb els nacionalistes a canvi de silenciar les reivindicacions dels catalans" i, tot i que ha reconegut que el diàleg és positiu, ha reclamat "que es parli de tot", també del model educatiu català, de la presència del castellà, del sistema electoral i de la "despolitització" dels Mossos d'Esquadra.

