Audrey, la dona ressuscitada al Vall d'Hebron: «Cada dia estic més agraïda per haver sobreviscut»

Avui presentem el cas d’èxit de l’Audrey, que va estar en aturada cardíaca més de sis hores per una hipotèrmia severa i que va ser reanimada gràcies a l’esforç conjunt de professionals de Vall d’Hebron, @bomberscat i @semgencat #DonaHipotermiareanimada pic.twitter.com/CSKfOzLQBY — Vall d'Hebron Campus (@vallhebron) December 5, 2019

"Quan vaig despertar-me, no podia creure la sort que havia tingut". Són paraules de l'Audrey, la dona que va estar amb el cor aturat durant sis hores i ha tornat a la vida gràcies a la coordinació excel·lent entre els Bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques i l'Hospital Vall d'Hebron. En declaracions a, assegura que es troba bé i està "quasi com nova": "Cada dia estic més agraïda per haver sobreviscut".Els fets van passar a la Vall de Núria, al Ripollès. L'Audrey i el seu marit van haver de ser rescatats pels equips d'emergència després d'haver quedat atrapats en una tempesta. Estaven fent una excursió i a mig camí els va enxampar una nevada i molt de vent. "Vam haver de decidir si tiràvem endavant o tornàvem enrere, i com que estàvem a mig camí vam optar per continuar", explica.El vent i la neu no paraven i es van haver de refugiar sota d'unes roques. "Intentàvem mantenir-nos calents", recorda l'Audrey. Quan va passar el temporal, van contactar amb els equips d'emergència: "El meu marit pensava que el pitjor ja havia passat, però quan em va mirar va veure que no jo estava bé. Deia coses sense sentit i no parlava bé".L'Audrey tenia hipotèrmia, el seu cos estava a 18 graus i abans que pogués arribar l'helicòpter va perdre el coneixement. "El meu cor va parar de funcionar", recorda. Els serveis d'emergència van practicar-li les primeres maniobres de reanimació per traslladar-la el més aviat possible a l'Hospital Vall d'Hebron, on li van aplicar la tècnica ECMO, d'oxigenació amb membrana extracorpòria, per reoxigenar els teixits i reescalfar la pacient.Més de sis hores després, el cor de la pacient va tornar a bategar de forma autònoma. El cas és ''excepcional'' perquè és una de les reanimacions després d'una aturada cardiorespiratòria més perllongada documentades a tot al món, així com la més perllongada a l'Estat.A més, les maniobres de reanimació van tenir èxit fins al punt que la dona no ha patit seqüeles cerebrals greus. Això es deu, també, a la pròpia hipotèrmia que patia, que ajuda a preserva els teixits."Em vaig despertar dimecres i no em podia creure la sort que havia tingut. Tot va funcionar bé: els Bombers, els equips d'emergència... Tot va funcionar bé i el meu cos va reaccionar bé", diu l'Audrey, que no deixa passar ni una ocasió per agrair també la tasca dels metges: "Van fer una feina espectacular".

