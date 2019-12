De qui i de què depèn la sortida de la presó dels líders independentistes?

El criteri per classificar els presos en funció del primer, segon o tercer grau és purament tècnic i inclou variables com l'historial familiar, la duració de la pena i l'ambient en el qual retornarà

El tercer grau s'aplica a aquells presos que ja poden viure en semi-llibertat i permet la sortida de l'intern del centre per treballar o fer activitats formatives encaminades a la reinserció

Quan són a punt de complir-se els dos mesos de la sentència del procés, que condemna a fins a tretze anys de presó dels líders independentistes, les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses comencen a estudiar la situació presos per ubicar-los en un dels tres graus penitenciaris que corresponen amb tres règims de vida diferenciats. El tercer grau, per exemple, permet sortides graduals i temporals dels centres penitenciaris en els quals els condemnats pel Suprem compleixen la pena.Fins ara no ha estat possible classificar els presos perquè, tal com estableix l'article 10 de la llei orgànica general penitenciària (LOGP), només els presos condemnats amb sentència ferma poden ser agrupats. Als presos preventius se’ls dona presumpció d'innocència i, excepte en casos concrets, se'ls situa al segon grau amb règim ordinari.Les defenses dels presos no poden demanar aquesta classificació. Correspon fer-la a les presons i, concretament, a les juntes de tractament. La normativa penitenciària diu que la proposta de classificació inicial s'ha de fer després d'un estudi del pres en qüestió que analitzi les causes del delicte -en aquest cas, les mobilitzacions de la tardor del 2017, el referèndum i la declaració d'independència- i dissenyi un programa de tractament individual.Aquesta proposta s'ha de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la sentència, és a dir, abans de dissabte vinent, 14 de desembre. Un cop feta, s'ha d’elevar a Institucions Penitenciàries -depenent de l'Estat-, que l'ha de ratificar o proposar un grau diferent en un termini de dos mesos més prorrogables.Hi ha tres graus penitenciaris: primer, segon i tercer grau. Tots tres es corresponen amb un règim de vida pels condemnats. En el cas dels presos polítics, tot fa pensar que la junta de tractament els classificarà en segon o tercer grau. En una entrevista a NacióDigital, Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn i Meritxell Borràs, deixava clar que els presos tenen "totes les característiques" per ser classificats com a tercer grau.I quines són aquestes característiques? La LOGP diu que en termes generals s’han de tenir en compte variables com ara la personalitat del pres, el seu historial individual, familiar social i delictiu, la duració de la pena, les mesures penals del cas, l'ambient on retornarà, el moment del tractament penitenciari i la situació de recursos, facilitats i complicacions de cada pres. El criteri, doncs, és purament tècnic.Segons això, i tenint en compte la situació dels presos, el primer grau queda descartat -correspon al règim tancat per a presoners perillosos o inadaptats- i la decisió és mouria entre el segon i el tercer grau.El segon grau s'aplica a aquells presos que no són perillosos però encara no poden viure en semi-llibertat. Segons l'article 117 del reglament penitenciari, aquests presos podran "sortir regularment a una institució exterior per fer un programa concret d'atenció especialitzada" i la durada d'aquesta sortida no podrà excedir les vuit hores.Un cas paradigmàtic, en aquest sentit, és el d'Iñaki Urdangarin, que el setembre va sortir de la presó per fer un voluntariat en una institució religiosa i ara passarà el Nadal a casa. També a, Melero assegurava que els presos catalans havien de poder sortir al carrer en les mateixes condicions que el cunyat del rei d'Espanya. El tercer grau s'aplica a aquells presos que ja poden viure en semi-llibertat i permet la sortida de l'intern del centre per treballar o fer activitats formatives encaminades a la reinserció. En aquest cas, els condemnats haurien de passar la nit al centre, que ja no seria una presó ordinària sinó un centre penitenciari de règim obert, amb mesures de seguretat menys severes i més contacte amb la resta de la societat.Un exemple de pres en tercer grau és Oriol Pujol: en el seu cas, l'Audiència de Barcelona va avalar la decisió de la Generalitat de concedir el règim obert al fill de l'expresident per poder sortir de la presó per anar a treballar.Tant si són classificats en segon o en tercer grau, l'article 154 del reglament penitenciari diu que es podran concedir permisos de sortida ordinaris de set dies com a preparació per a la vida en llibertat i fins un total de 36 o 48 dies per any als condemnats, sempre que hagin complert una quarta part de la condemna i no s'observi mala conducta. Això es podria aplicar a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, condemnats a nou anys de presó, que a principis de l'any vinent ja podrien començar a gaudir d'aquests permisos. La decisió final la signa el cap del servei de classificació i pot ser recorreguda tant pel pres en qüestió com per la Fiscalia. Fa uns dies, María José Segarra, fiscal general de l'Estat, va dir des de Barcelona que s'estudiarien les decisions que prengués el Govern en relació als presos polítics "sense cap idea preconcebuda".Si vol presentar recurs, haurà de ser primer davant del jutge de vigilància penitenciària. Si no s'admet, pot apel·lar al tribunal que va dictar la sentència, és a dir, el Tribunal Suprem. Dos mesos després, el futur dels presos podria tornar a passar pel mateix lloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor