Societat Civil exigeix als líders polítics que «lluitin per l'estabilitat constitucional»

Debat de l'acte de Societat Civil Catalana Foto: Sergi Garcia

Societat Civil Catalana ha celebrat un acte a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per commemorar el dia de la Constitució Espanyola, en la vigília de la festivitat oficial, demà 6 de desembre. Sota el nom: "La Constitució en temps de polarització", l'entitat ha organitzat un debat amb la intenció de trobar resposta a preguntes com: Quin és el principal valor de la Constitució? Què podem aprendre dels anys de la Transició? És hora de reivindicar la Constitució o de reformar-la? En quin sentit? Per fer-ho, l'acte ha comptat amb la presència d'alts càrrecs de Societat Civil Catalana i de professionals de l'àmbit jurídic i dret constitucional.El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha sigut el primer a prendre la paraula davant d'unes 50 persones que han acudit a l'acte. Costa ha fet referència a la Constitució com un exemple d'harmonia política: "Polítics amb trajectòries, ideologies molt diferents i de vegades oposades, van saber arribar a acords nacionals per al bé comú". Sánchez Costa també ha demanat als principals líders de la política espanyola "que lluitin per trobar la fórmula que desbloquegi la situació actual i garanteixi l'estabilitat constitucional d'Espanya".La taula de debat ha estat formada per dos exvicepresidents del Tribunal Constitucional com són Eugeni Gay i Ramón Rodríguez Arribas; Elisa de la Nuez, secretaria general de l'associació Hay Derecho; Pere Lluís Huget, expresident del Consell de l'Abogacía Catalana i Montserrat Abrera, professora de dret constitucional de la Universitat Internacional de Barcelona.Rodríguez Arribas ha pres la paraula per donar la seva opinió sobre els 41 anys que compleix la Constitució, i ha declarat que poden semblar molts anys o pocs, però per ell "són suficients". També ha fet referència al fet que "la Constitució ha aguantat molts cops durant aquests anys i ha de seguir aguantant".La secretària general de Hay Derecho ha parlat de les "qüestió territorial" de les comunitats autònomes. Hi ha moltes irregularitats entre les autonomies econòmicament:"El País Basc i Navarra estan sobre subvencionats". De la Nuez ha afirmat que "s'han de millorar molts aspectes per equilibrar temes com l'educació o la sanitat en l'àmbit autonòmic, i per això val la pena fer-ho en una reforma constitucional".Eugeni Gay ha reconegut la situació de Catalunya com a "excepcional" i ha recordat la importància que ha tingut la transició democràtica a Espanya després de viure moments delicats com el cop d'Estat del 23-F. Gay ha titllat d'"espectacular" el canvi que ha fet Espanya després de la Constitució sobretot en temes d'educació, sanitat, qualitat de vida, etc. De la mateixa manera el que havia sigut magistrat del TC ha recordat que l'únic que no està permès és passar per sobre de la Constitució i que això ha de ser un principi important de qualsevol ciutadà espanyol.Per la seva part, Montserrat Nebrera ha parlat sobre el cop d'Estat de Tejero, centrant-se sobretot en totes les persones que van ajudar a revertir la situació i treballar per la Constitució i la democràcia com "un acte d'amor per Espanya". En l'actualitat, Nebrebra creu que el principal problema és que no s'està presentant a les noves generacions el que realment és la màxima llei espanyola: "S'està presentant la Constitució com un assumpte de bàndols, i això és un error; la Constitució és de tots".Per últim, Pere Lluís Huguet ha repassat alguns dels punts de la Constitució com la protecció de la infància o dels drets laborals per justificar que el document "va ser molt avançat al seu temps". Huguet també ha declarat que actualment només importen els temes relacionats amb la monarquia i que "la Constitució va molt més enllà".

