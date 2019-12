Fira Barcelona preveu tancar l'any amb una facturació de 215 milions d'euros

Fira de Barcelona preveu tancar el 2019 amb una facturació de 215 milions d'euros, un 12% superior a les previsions i un 15% per sobre de les xifres del 2017 que segons l'ens és l'any amb què millor es poden comparar les dades d'enguany tenint en compte els serveis oferts.El resultat brut d'explotació serà de 25 milions d'euros, la qual cosa representa un augment dl 22% en comparació amb fa dos anys.Un dels seus grans projectes de cara als propers anys és l'ampliació del recinte de Gran Via, que suposarà una inversió de 333 milions d'euros i generarà un impacte econòmic de 675 milions.El projecte d'ampliació a la Gran Via, però, ha aixecat polseguera. El col·lectiu la Fira o la Vida ha evidenciat que la Fira ocupa 27 hectàrees de sòl públic, que l'Ajuntament té llogades fins al 2025.El preu de lloguer que el consistori cobra a la fira és de dos cèntims d'euro per metre quadrat i el col·lectiu reclama a l'administració obrir una reflexió per decidir com s'ha de transformar la zona.Entre altres propostes, la Fira o la Vida defensa l'aposta de construir 10.000 habitatges públics en comptes d'ampliar el recinte firal.

