Un jutjat anul·la la resolució que permetia treballar de docent sense el màster de secundària

Un jutjat ha anul·lat la resolució aprovada pel Departament d'Educació l'abril del 2018 per obrir la borsa de docents a graduats sense el màster de secundària. Va ser una mesura que es va prendre amb caràcter excepcional per respondre a la manca de professorat als instituts sobretot en determinades matèries calia comprometre's a obtenir-lo abans del curs 2021-2022.La sentència recull que aquesta norma ''no s'ajusta a dret'' perquè xoca amb el reial decret que defineix les condicions de formació per exercir de professor a la secundària, que inclou el títol de màster. La sentència també considera que la manca de personal no és una ''justificació suficient''. Educació ja ha anunciat que la recorrerà.Des del Centre Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) la resolució obria la porta a l'exercici de personal interí a la secundària a Catalunya sense la titulació que es requereix a la resta de l'Estat. En aquest sentit, el CSIF creu que hi ha prou titulats universitaris amb el màster habilitant a tot l'estat espanyol que podrien exercir de docents ''de manera òptima'' i ''ajustada a dret'' però recorda que competeixen ''amb desigualtat de condicions'' per accedir a llocs de treball públics a causa de les llengües oficials. Des del sindicat s'aposta perquè aquestes llengües siguin ''mèrit i no requisit''.Fonts del Departament d'Educació han assegurat que es recorrerà la sentència i s'han confirmat que es va prendre de manera ''excepcional'' perquè era mesura ''necessària'' i de ''caràcter temporal'' amb l'objectiu d'evitar que cap alumne es quedés sense professor. Des d'aquell moment, les mateixes fonts apunten que s'ha treballat amb les universitats per garantir més places del màster en les especialitats amb més mancances com són català, castellà i matemàtiques, i aquest mateix any es va flexibilitzar l'entrada a la borsa al llarg de tot el curs. Des que es va implantar la mesura 1.300 docents han exercit amb aquestes condicions fent substitucions majoritàriament de curta durada.Aquesta no és la primera resolució d'Educació que tomba la justícia, ja que el maig passat, un jutjat també de Barcelona va donar la raó al sindicat Professors de Secundària (ASPEPC) sobre la resolució que va permetre habilitar mestres de Primària per impartir classes de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques a 1r i 2n d'ESO. El Departament va recórrer la sentència al·legant que hi havia ''raons'' per justificar la seva adopció i que sempre s'havia defensat una com una mesura ''excepcional'' per respondre a la manca de professorat substitut en diferents especialitats.

