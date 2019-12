VÍDEO El primer tràiler de la nova pel·lícula de James Bond, l'última que farà Daniel Craig

No Time To Die, la nova pel·lícula de la saga James Bond i la que serà la número 25 de tots els temps, ja té el seu primer tràiler. Les aventures i les intrigues de l'agent britànic de l'MI7 en aquest nou film seguiran la trama d'on va acabar Spectre, l'anterior a aquesta.Daniel Craig es vestirà d'etiqueta un altre cop per interpretar l'agent 007, en la que segurament serà la seva última pel·lícula en el paper després de cinc entregues. La primera de l'actor va ser Casino Royale, estrenada l'any 2008. No Time To Die comptarà amb un repartiment de luxe: Rami Malek, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Lea Seydoux, Ana de Armas. El director, Cary Joji Fukunaga, és un dels responsables de creacions d'èxit com la sèrie True Detective, capítols clau de Breaking Bad o altres pel·lícules com Beasts of No Nation.Lashana Lynch serà la nova agent 007 en la pel·lícula Bond número 25, l'última de les produccions sobre el personatge britànic del servei secret de l'MI7. La novetat mundial l'ha explicat el diari del Regne Unit, el Daily Mail, que hauria tingut accés a una font interna de la producció de la nova pel·lícula.Lynch, coneguda pel seu paper secundari en la pel·lícula Capitana Marvel de la famosa saga de superherois, és una actriu britànica amb molts pocs papers a l'esquena al cinema. Va iniciar-se als 20 anys amb petits personatges de la televisió del Regne Unit, fins a iniciar-se en els llargmetratges amb Fast Girls.Així doncs, l'actriu britànica serà la primera dona que agafi el relleu de l'agent secret més famós del cinema. Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i l'actual, Daniel Craig, han estat el conjunt d'actors que han donat vida a James Bond. Aquesta revolució arriba després dels quatre films protagonitzats per Craig, qui està confirmat per a Bond 25, la vint-i-cinquena pel·lícula de l'agent. No queda clar si assumirà el nom de "James Bond" o tindrà un nou nom.Segons va explicar el Daily Mail, un dels conceptes que volen canviar des de la franquícia és el de "noia Bond". Una actriu, particularment atractiva, era "l'acompanyant" de l'agent masculí durant tota la pel·lícula, enamorant-se d'ell. Aquest concepte es va fer molt famós arran dels films protagonitzats per Sean Connery. Ara, però, volen convertir-ho en "dona Bond" i fer un gir absolut a la saga, amb una dona al capdavant.

