El PSOE s'arromanga per trencar el marc que demonitza el diàleg amb l'independentisme

Els de Junqueras demanen una mesa de negociació per abordar exclusivament la resolució del conflicte, i els socialistes reclamen que el diàleg que es vehiculi a través de la comissió bilateral Estat-Generalitat

Al marge de les suspicàcies que les paraules de Sánchez han generat a ERC en les últimes hores, les dues parts han avançat prou com per no recular en la voluntat d'explorar l'entesa

No es tracta només d'arribar a un acord per a la investidura, sinó també que l'entesa qualli en l'opinió pública. Sobretot perquè, un cop es formi govern, també caldrà treballar per a la seva estabilitat. El PSOE afronta aquestes setmanes una paradoxa: la de dialogar amb qui durant la campanya electoral negava com a peça vàlida per apuntalar la Moncloa . "No volem un govern que depengui dels independentistes", va repetir per activa i per passiva. Ara, però, per necessitat aritmètica, té converses avançades amb ERC i dialoga també amb Junts per Catalunya (JxCat) per a una abstenció que és vital per a l'elecció de Pedro Sánchez. Tot plegat, enmig d'una olla a pressió en la qual PP, Ciutadans i Vox l'acusen de negociar amb "delinqüents".D'aquí ve que, durant les converses que mantenen els equips negociadors del PSOE i ERC, els socialistes insisteixin que necessiten canviar el "marc conceptual" en el qual s'han mogut fins ara. Els d'Oriol Junqueras s'han encarregat de recordar-los que sobre l'independentisme pesa la mà dura exhibida just després de la sentència en plena cursa electoral amb la dreta, una tensió que els socialistes necessiten desescalar en favor de l'entesa amb ERC. No només perquè els republicans tinguin al·licients per a l'abstenció, sinó perquè també Sánchez ha de justificar per què el diàleg amb l'independentisme és necessari si es pretén resoldre el conflicte.No és tasca senzilla. Especialment després de setmanes en què el PSOE va considerar "exemplar" el procés judicial que ha condemnat els líders independentistes , d'haver proposat mesures com la penalització del referèndum, d'haver impulsat un polèmic operatiu policial durant les protestes post-sentència marcades pels aldarulls i, fins i tot, la promoció de l'associació de l'independentisme amb la violència. De tot aquest llegat busquen ara distanciar-se i fer pedagogia que, per resoldre un conflicte que admeten que és polític, l'única via és "el diàleg entre diferents" que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va promoure en la sessió constitutiva de la cambra . Dit d'una altra manera: revertir la demonització de la interlocució amb l'independentisme que s'ha atiat des de la dreta i a la qual el PSOE es va supeditar en el seu intent d'aglutinar vots provinents de la desfeta de Ciutadans.És en aquest intent de capgirar el marc conceptual que ERC emmarca l'optimisme de Sánchez de donar l'acord pràcticament per fet i, al mateix temps, posar per davant la Constitució com a para-xoc a possibles crítiques internes i externes. Les declaracions han provocat malestar entre la direcció republicana , que assegura que declaracions com aquestes "allunyen" precisament l'entesa. Però més enllà de recriminar que no s'hagi mantingut la tònica de la discreció que han marcat fins ara les converses, els republicans no tenen cap intenció de suspendre la tercera trobada entre els equips negociadors, prevista pel dimarts que ve. El govern espanyol en funcions s'ha afanyat a llimar asprors. La portaveu en funcions, Isabel Celáa, ha defensat que "l'optimisme construeix" i, una setmana més, no ha dit ni mitja paraula de portar al Tribunal Constitucional la resolució aprovada pels independentistes en resposta a la sentència de l'1-O i que fa referència a l'autoderminació.Sotmesos també a pressions d'un sector de l'independentisme, la direcció d'ERC està convençuda que a hores d'ara són més aquells que advoquen per explorar la via del diàleg que no de l'escenari de confrontació. També que els costos de no intentar negociar una mesa a canvi de l'abstenció a la investidura serien majors que el desgast que es pugui pagar si es precipiten unes eleccions catalanes en els pròxims mesos. "Els que busquen la confrontació fan més soroll que els que volen el diàleg", resumeixen.D'aquesta tercera trobada entre el PSOE i ERC, que es produirà dimarts que ve i que encara no està tancat si serà a Madrid o a Barcelona, les dues parts esperen sortir-ne amb una definició més avançada de l'"instrument" que ha de servir per encarrilar políticament el conflicte. Els de Junqueras demanen una mesa de negociació per abordar exclusivament la resolució del conflicte, i els socialistes reclamen que el diàleg que es vehiculi a través de la comissió bilateral Estat-Generalitat. La solució salomònica per a la qual es treballa és la convivència entre els dos espais perquè ERC no els veu com a "incompatibles".Així doncs, la mesa de nova creació similar a la de Pedralbes seria entre governs per parlar del conflicte i a la bilateral es dirimirien qüestions competencials, inversions, decrets suspesos pel Tribunal Constitucional i, fins i tot, pressupostos. I és que, més enllà de la investidura, als socialistes els preocupa la continuïtat de la legislatura, on aprovar uns comptes -segueixen prorrogats els de Montoro- serà el motor indispensable perquè no torni a fer fallida.Al marge de les suspicàcies que les paraules de Sánchez han generat a ERC en les últimes hores, les dues parts han avançat prou com per no recular en la voluntat d'explorar l'entesa. "Hi ha bona voluntat per arribar a acords", ha dit aquest dijous José Luis Ábalos. I fonts dels republicans confirmen que des del principi van deixar clar que buscaven un diàleg "real" i un compromís per afrontar políticament el conflicte i que, per ara, han trobat reciprocitat.Sánchez es reunirà la setmana que ve amb el rei i al carrer Calàbria descarten pràcticament que l'entesa pugui arribar abans del 22 de desembre. A partir d'aquesta data, haurà passat el congrés dels republicans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea haurà resolt sobre la immunitat de Junqueras. I a Ferraz l'únic que considerarien una "desgràcia" seria anar a terceres eleccions, amb la qual cosa estan disposats a acceptar que ERC necessita una mica més de temps. Per tant, les converses seguiran entre dues parts abocades a l'equilibrisme, amb un entorn no exempt d'hostilitats i que fixen la mirada endavant perquè, mirar avall, pot fer-los flaquejar davant les pressions pròpies.

