Els Premis Gaudí certifiquen un canvi de paradigma al cinema català

Eduard i Greta Fernández, els protagonistes de "La hija de un ladrón".

La 12a cerimònia dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català serà històrica i certifica un canvi de paradigma en el món audiovisual a Catalunya. Per primer cop, hi ha el mateix nombre de nominats dones que homes, i en diverses categories són majoria les dones. Incloent-hi alguna tan principal com la de Millor direcció. La segregació per gènere es manté en categories com el so o els efectes visuals, que continuen fortament masculinitzades, i d'altra banda el vestuari, la direcció artística i el maquillatge i perruqueria, en què hi persisteix la predominància de dones.Els Gaudí són un dels pocs premis de cinema a tot el món que han assolit la paritat absoluta en el nombre de nominacions. Belén Funes amb La hija de un ladrón i Lucía Alemany amb La innocència, competiran per l'estatueta en el seu primer projecte cinematogràfic. La mateixa Funes, en una entrevista a NacióDigital amb Greta Fernández, assenyalava que es començava a "produir un canvi" en el tractament de les dones en el contingut de les pel·lícules i en la responsabilitat de les dones en els apartats tècnics.Tot i això, Funes afirma que encara no s'ha estabilitzat "aquest canvi" i queda molt camí per recórrer. En nominacions destacades en apartats de gran responsabilitat hi trobem dones com Neus Ballús (El viatge de la Marta) per direcció; Belén Funes en millor guió juntament amb Marçal Cebrián, Clara Roquet i Coral Cruz també en guió per Els dies que vindran amb Carlos Marques-Marcet; i Lucía Alemany i Laia Soler, millor guió, per La innocència.Les pel·lícules més nominades a la 12a edició dels premis de l’Acadèmia del Cinema Català han estat La hija de un ladrón , amb 13 nominacions; Els dies que vindran, amb 10; i La innocència, amb 7 nominacions. Altres films han aconseguit 5 nominacions, com Dolor y Gloria, o tres com 7 raons per fugir o Merced.Tot i ser la pel·lícula amb més nominacions, La hija de un ladrón no ha aconseguit posicionar-se a la categoria de Millor pel·lícula. En canvi, els quatre films nominats han estat 7 raons per fugir, El viatge de la Marta (Staff only), Els dies que vindran i La innocència.Un total de 33 títols han passat a la segona volta de votacions i optaran als guardons en la gala del 19 de gener a l'Auditori del Fòrum. Els actors Anna Castillo i Oriol Pla han llegit aquest dijous els nominats en les 21 categories en un acte a l'Auditori de La Pedrera.A Millor pel·lícula en llengua no catalana estan nominades El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros. Noms doblement nominats són Eduard Fernández i Aina Clotet, finalistes com a protagonistes per La hija de un ladrón i La filla d’algú, respectivament, i també com a secundaris per Mientras dure la guerra' i 7 raons per fugir.Clotet, ja reconeguda per la seva interpretació a La filla d'algú al Festival de Málaga, es disputa el Gaudí a la Millor protagonista femenina amb Greta Fernández, Concha de Plata a San Sebastián pel seu paper a La hija de un ladrón, María Rodríguez, Bisnaga de Plata a la millor actriu al Festival de Málaga, i la jove actriu debutant Carmen Arrufat, protagonista de La innocència.David Verdaguer per Els dies que vindran, Karra Elejalde, per Mientras dure la guerra i Sergi López, per El viatge de la Marta (Staff only) són els nominats en la categoria masculina, juntament amb Eduard Fernández. Com a secundaris hi ha intèrprets de llarga trajectòria, com Laia Marull, Àlex Brendemühl, Julieta Serrano i Nora Navas; i també actors joves, com Àlex Monner i revelacions com Enric Auquer.El 20 de desembre començarà la segona volta de votacions d'on sortiran els guanyadors i guanyadores de cada categoria. L'actriu Anna Moliner presentarà la gala del 19 de gener, produïda per Dagoll Dagom i dirigida per Jordi Prat i Coll.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor