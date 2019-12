VÍDEO El malson d'una família de Viladecavalls: «La casa penja a causa de les riuades»

Una part del pati de la casa es troba penjant per falta de fonaments. Foto: Familia Gonzalez Castro

La proximitat de la riera fa patir als propietaris, que ja han vist com se'ls esfrondrava una gran part del seu terreny. Foto: Familia Gonzalez Castro

Una família de Sant Martí de Gonteres, urbanització pertanyent a Viladecavalls (Vallès Occidental), viu amb l'ai al cor des de fa més d'un més i mig pels desperfectes que la riera ha causat al seu terreny. Ja fa un any, la riera de Gaià, que passa a pocs metres de la finca, es va menjar una part del terreny, però l'alerta va arribar el 23 d'octubre d'aquest any: durant els forts aiguats, la riera va assolir unes dimensions que van fer cedir prop de quatre metres del seu terreny i es van emportar una barrera de protecció. I les pluges d'aquests dies tampoc els han deixat estar tranquils. A més, a causa de l'esfondrament de gran part de la finca, una part de l'habitatge va quedar penjant: una cantonada del pati va perdre part dels fonaments i això fa patir als propietaris de l'habitatge, que en declaracions aparlen sense pèls a la llengua: "Cada cop que plou, veiem la desgràcia més a prop".Des que la riera va fer un primer avís fa un any, la família González Castro, propietària de la casa, va demanar a l'Ajuntament de Viladecavalls que s'hi construís un mur de contenció per evitar el descontrol que experimenta la riera cada cop que plou. El 25 d'octubre, tècnics de l'Ajuntament van revisar i estudiar la zona, però fins avui no han rebut cap resposta oficial.Segons explica la propietària, l'Ajuntament "no els deixa viure a la casa". Per això, els van desallotjar i els van pagar 18 nits d'hotel. Ara, el consistori de Viladecavalls s'ha compromès a pagar-los la fiança, les gestions prèvies i la meitat del lloguer d'un pis. Els afectats, expliquen, han avançat 3.000 euros i de moment no han vist cap compensació econòmica. En quant al retorn d'aquests diners, es mostren "escèptics".Els propietaris de la casa afirmen haver avisat repetidament i amb insistència del perill que té la situació, i és per això que "no entenen" perquè l'Administració no respon. Per això asseguren que "si hi ha voluntat d'arreglar-ho, el problema té una solució ràpida". Tanmateix, avisen que "el temps és or" i si no actuen "tenen molta por de perdre la casa".La família González Castro ha explicat que han posat la problemàtica en mans d'una advocada i tot i que avisen que "de moment" creuen que la solució passa per la via del diàleg, es tracta "d'una situació d'emergència" que necessita una actuació urgent. Per això, un mes i mig després de l'ensurt, demanen a l'Ajuntament de Viladecavalls la construcció d'un mur fiable per evitar que la pluja consumi la tragèdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor