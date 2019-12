Mor Jordi Moners, històric del PSAN

Ha mort Jordi Moners (1933-2019), dirigent històric del Partit Socialista d'Alliberament Nacional i activista antifranquista. Moners va començar la seva lluita contra la dictadura en els rengles del Front Nacional de Catalunya. La seva evolució ideològica va ser cap a l'esquerra, després que viatgés per Europa i realitzés estudis de filologia romànica a Marburg i Heidelberg.De posicions inicialment socialdemòcrata, el coneixement i la lectura de les obres de Karl Marx el va dur cap al marxisme. Va ser un dels qui, el 1968, va abandonar el FNC i va fundar el PSAN. Amb posterioritat, també s'integraria dins del Moviment de Defensa de la terra i Catalunya Lliure.Moners va ser més que un activista i va destacar com a traductor de moltes de les obres de Marx, com El capital i el Manifest comunista. Però també de clàssics del pensament, com El Príncep de Maquiavel i Dels delictes i de les penes, de Cesare Becaria. El 1976, va publicar una Síntesi d'història dels Països Catalans.

