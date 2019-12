Les dones amb un estatus major que el seu home tenen més risc de patir violència masclista

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) sobre violència masclista apunta que l'estatus econòmic i social de la dona augmenta el risc de l'ús de la violència per part de l'home. A més estatus, més risc. Això contrasta amb la perspectiva teòrica predominant que prediu riscs més elevats en situacions de major dependència econòmica i social de la dona respecte a la seva parella. Aquest treball ha tingut accés per primer cop a Espanya als historials complets de parelles afectades per violència masclista.Encara no s'ha completat, però de moment ja ha donat alguns resultats, com ara que els cursos impartits a les presons catalanes als agressors, que combinen teràpies conductuals amb la conscienciació sobre la igualtat de gènere, són més efectius que altres, com ara els de capacitació professional o teràpies de desintoxicació per als que tenen addicions.Altres resultats obtinguts fins ara incideixen en la poca efectivitat de les penes de presó curtes per reduir la reincidència, i en la importància de mantenir les prestacions sanitàries bàsiques a les poblacions més vulnerables a la violència masclista, com ara les dones immigrants.

Els investigadors han aconseguit la signatura d'un conveni entre diferents institucions i administracions per poder creuar dades dels historials delictius, de victimització, de salut i d'ocupació d'agressors i víctimes entre els anys 2010 i 2015.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor