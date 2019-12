Felip VI farà la ronda de contactes entre dimarts i dimecres que ve

El rei espanyol Felip VI farà la ronda de contactes amb els partits amb representació al Congrés entre dimarts i dimecres que ve, segons han informat fonts parlamentàries. És el pas previ a encarregar a un candidat –Pedro Sánchez- que se sotmeti a una investidura. El monarca rebrà els partits de menor a major representació, i acabarà per tant amb Vox, PP i PSOE el mateix dimecres. No assistiran a la ronda ni ERC, ni la CUP ni tampoc EH Bildu. Si que ho farà JxCat, que té cita a La Zarzuela el dimecres a les 11.45h.Un cop acabada la ronda de consultes, Felip VI encarregarà previsiblement a Sánchez que provi la investidura i ho transmetrà també a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que en cas que aquest accepti haurà de fixar una data per al ple del Congrés.El fet que el monarca faci la ronda la setmana que ve –abans que Sánchez marxi al Consell Europeu dijous- obre una finestra per fer la investidura abans de Nadal, com vol el govern espanyol, perquè deixa lliure la setmana del 16 de desembre.A la ronda de consultes hi anirà Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Podem), Inés Arrimadas (Cs), Laura Borràs (JxCat), Jaume Asens (Comuns), Aitor Esteban (PNB), Alberto Garzón (IU), Íñigo Errejón (Más País-Equo), Yolanda Díaz (Galícia En Comú), Ana Oramas (Coalició Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Javier Esparza (UPN), Joan Baldoví (Compromís), Néstor Rego (BNG), José María Mazón (PRC), Tomás Guitarte (Teruel Existe) i Isidro Martínez (Fòrum de Ciutadans).

