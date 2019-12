Urdangarin, a casa per Nadal

Iñaki Urdangarin probablement no passarà el nadal a la presó. La Junta de Tractament de la presó de Brieva (Àvila) ha autoritzat aquest dijous que el cunyat del rei espanyol gaudeixi durant les festes nadalenques d'un permís de set dies, segons han confirmat a Europa Press fonts penitenciàries. El jutge de Vigilància Penitenciària ha de ratificar ara el quee seria el primer permís ordinari d'Urdangarin, que compleix una condemna de cinc anys i 10 mesos pel cas Nóos.El marit de la Infanta Cristina ha complert ja 17 mesos, i la setmana passada va complir una quarta part de la seva condemna. Com ocorre amb qualsevol altre pres classificat en segon grau, Urdangarin pot demanar permisos ordinaris per a sortir de la presó amb un màxim de 36 dies a l'any -18 dies per semestre-, encara sense poder sumar més d'una setmana de manera consecutiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor