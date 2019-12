«Mena», el terme estigmatitzador que ha fet rectificar l'IEC

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha decidit substituir "mena" per "bicitaxi" en la cursa pel neologisme de l'any, després de la polèmica que s'ha generat a l'entorn de l'acrònim que identifica els menors estrangers no acompanyats. Aquest mateix dijous, per exemple, el Govern havia demanat a l'IEC que retirés el mot per considerar-la una denominació "denigrant, estigmatitzadora i deshumanitzadora". L'executiu recordava que els joves que han emigrat sols "són infants o adolescents abans que emigrats, refugiats o estrangers". També defensava que amb la seva arribada hi ha més pluralitat cultural als municipis, es rejoveneix la població i augmenta la població activa d'alguns sectors laborals.L'IEC i l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra afirmen en un comunicat que han valorat el "debat" creat a l'entorn del mot i fan la consideració que la llista de paraules proposades és la "constatació" dels usos observats a la premsa catalana durant l'últim any, "i no pas una proposta pròpia".Les dues institucions afegeixen que el mot "mena" i les formes desenvolupades "menor estranger no acompanyat" i "menor estrangera no acompanyada" apareixen al Diccionari d'afers socials elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, publicat l'any 2010. "Tant les formes com la definició tenen, doncs, l'aprovació de les institucions pertinents". Avui ha estat precisament l'equivalent a aquell Departament, el de Treball, Afers Socials i Famílies, el que ha demanat que es retirés la paraula.Admeten que el novembre del 2019 aquest Departament va publicar unes recomanacions en què aconsellaven evitar l'acrònim "mena" i les formes desenvolupades perquè "estan estigmatitzades" i proposaven alternatives com "infància i joventut migrada sola"; "infant migrat sol", "jove migrat sol", "jove migrada sola" o "joves que han vingut sols", o "infància o adolescència sense referents familiars o sense referents adults".Tot plegat fa pensar les dues institucions, doncs, que s'ha engegat "el camí" per trobar una nova denominació "que sigui més adequada", per bé que la publicació "no deu haver tingut encara" la difusió general "suficient" perquè els qui han participat en la selecció dels mots finalistes al neologisme de l'any "l'hagin pogut valorar".A banda, IEC i Observatori subratllen que el debat que s'ha suscitat posa damunt de la taula com paraules, en aquest cas una sigla "originàriament descriptiva", pot adquirir connotacions per part dels qui la utilitzen. Aquestes connotacions "no són fruit de la forma de la paraula sinó de la manera com s'utilitza, o, encara millor, de la percepció perversa d'un col·lectiu social tristament real".Així doncs, per bé que la forma lèxica 'mena' no compta encara amb una denominació alternativa "consensuada", defensant el caràcter "rigorós" del procés de selecció i "amb independència d'arguments que s'han donat que no tenen base científica", la polèmica suscitada "aconsella" substituir "mena" per "bicitaxi", remarcant que amb la tria inicial "no s'ha volgut estigmatitzar cap col·lectiu" sinó "ressaltar" el valor que determinades paraules han tingut a la premsa de l'any 2019.Finalment, la llista dels deu mots que opten a neologisme de l'any són "animalista", "emergència climàtica", "exoplaneta", "bicitaxi", "pactòmetre", "residu zero", "trap", "umami", "vermuteria" i "xipar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor