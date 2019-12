La Moncloa llima asprors amb ERC i reclama formar «per fi» un govern

El govern espanyol s'ha volgut mostrar optimista sobre les negociacions entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez i, per tant, per possibilitar la formació d'un executiu de coalició entre els socialistes i Podem. Optimista, per vocació, perquè "l'optimisme construeix". Però sense revelar cap dada sobre l'estat de les negociacions, l'endemà que una indiscreció del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sobre la marxa de les converses fos rebuda negativament a ERC . De fet, la Moncloa ha mirat de llimar asprors després dels recels d'ahir.En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu Isabel Celáa, ha rebutjat sistemàticament valorar l'estat de les converses. Però sí que ha precisat que Sánchez "no va donar per fet res" ahir dijous. "Per a qualsevol negociació es requereix voluntat i conèixer els límits de cada part", ha afirmat.Sense mullar-s'hi, Celáa sí que s'ha volgut mostrar optimista. "L'optimisme construeix, i el pessimisme ens porta a un quarto fosc", ha expressat. "El que més importa és poder per fi configurar un govern", ha afegit la ministra portaveu, que ha considerat que l'Estat necessita un govern "com abans millor". "Hi ha moltes qüestions que no podran tenir sortida fins que hi hagi un govern: la llei contra el canvi climàtic, la llei educativa, mesures contra l'atur oper la igualtat", ha assenyalat.Celáa, no obstant, també ha tornat a posar sobre la taula les línies vermelles del govern espanyol -i del PSOE- en qualsevol negociació amb l'independentisme català: "El govern espanyol "es deu al principi de legalitat, no acceptarà cap vulneració de la legalitat", ha puntualitzat.

