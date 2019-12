El govern de Colau insta la Generalitat a «col·laborar» per resoldre el conflicte del bloc Venus

L'Ajuntament de Barcelona ha instat la resta d'administracions que formen part del Consorci de la Mina a "corresponsabilitzar-se" de la situació del bloc Venus. L'edifici està pendent d'enderroc des del 2002 però les institucions no han complert. A més, l'empresa pública Pla de Besòs fa un manteniment deficitari de l'immoble i això ha provocat que els veïns hi visquin en condicions "infrahumanes", segons el Síndic de Greuges.Per això la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha demanat "col·laboració" a la Generalitat. "L'Ajuntament de Sant Adrià i nosaltres no ho podem sostenir en solitari", ha defensat. El consistori adrianenc també forma part del consorci, igual que a Diputació de Barcelona.Recentment el Parlament ha renovat el compromís d'enderrocar l'edifici i facilitar reallotjaments dignes a les famílies però a la pràctica no ha canviat res.En aquest escenari, 57 famílies de l'edifici han decidit demandar el consorci per danys i perjudicis i han impulsat una campanya de micromecenatge per aconseguir els diners necessaris per fer-ho.

