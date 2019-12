Ressusciten una dona al Vall d'Hebron després de sis hores amb el cor aturat

L'Audrey, la dona que ha salvat la vida després de sis hores d'aturada cardíaca. Foto: ACN

Avui presentem el cas d’èxit de l’Audrey, que va estar en aturada cardíaca més de sis hores per una hipotèrmia severa i que va ser reanimada gràcies a l’esforç conjunt de professionals de Vall d’Hebron, @bomberscat i @semgencat #DonaHipotermiareanimada pic.twitter.com/CSKfOzLQBY — Vall d'Hebron Campus (@vallhebron) December 5, 2019

La coordinació entre els Bombers, el SEM i l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit salvar la vida a una dona amb hipotèrmia severa que va tenir el cor aturat durant sis hores. La dona, Audrey, va ser rescatada a Vall de Núria (el Ripollès) inconscient i amb una temperatura corporal de 18 graus, i les maniobres de reanimació van tenir èxit fins al punt que la dona no ha patit seqüeles cerebrals greus.Els serveis d'emergència van practicar-li les primeres maniobres de reanimació per traslladar-la el més aviat possible a l'Hospital Vall d'Hebron, on li van aplicar la tècnica ECMO, d'oxigenació amb membrana extracorpòria, per reoxigenar els teixits i reescalfar la pacient.Més de sis hores després, el cor de la pacient va tornar a bategar de forma autònoma. El cas és ''excepcional'' perquè és una de les reanimacions després d'una aturada cardiorespiratòria més perllongada documentades a tot al món, així com la més perllongada a l'Estat.Audrey no va presentar seqüeles cerebrals greus. En part, degut a la pròpia hipotèrmia que patia, que ajuda a preserva els teixits. La reanimació es va dur a terme amb un ús de la tècnica ECMO pionera a l'Estat.

